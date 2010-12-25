النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 178 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 207 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير المملكة

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، وذلك خلال استقباله اليوم في تونس.

وأكد السفير الصقر متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه رحّب الوزير الجارندي بالسفير الصقر، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى المكانة التي توليها المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي
سبق

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، وذلك خلال استقباله اليوم في تونس.

وأكد السفير الصقر متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه رحّب الوزير الجارندي بالسفير الصقر، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى المكانة التي توليها المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
05:03 PM

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
822

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي، وذلك خلال استقباله اليوم في تونس.

وأكد السفير الصقر متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنياً لتونس دوام التقدم والاستقرار.

من جانبه رحّب الوزير الجارندي بالسفير الصقر، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار الوزير إلى المكانة التي توليها المملكة العربية السعودية للدول الشقيقة والصديقة على اعتبار مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,828
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,699
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,295

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة