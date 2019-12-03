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سرق مركبة وأشهر السلاح .. مقتل شخص قاوم رجال الأمن بمكة

تتبعته الدوريات بعدما لاذ بالفرار وأصابته وشلت حركته قبل النهاية

لقي أحد المطلوبين مصرعه بمكة المكرّمة، ليلة أمس، عقب مقاومته رجال الأمن وإشهاره السلاح عليهم.

وفي التفاصيل، رصدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة أحد الأشخاص المطلوبين؛ قام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح، وعند مباشرة رجال مكافحة المخدرات الحادثة، أشهر عليهم سلاحاً نارياً ولاذ بالفرار، وعند متابعته من قِبل تحريات مركز شرطة التنعيم أشهر السلاح عليهم.

وتتبعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة الشخص المطلوب وتعاملت معه بِما يقتضيه الموقف، وتمكنوا من إصابته وشل حركته ليلقى مصرعه في الحال.

مكة المكرمة الجهات الأمنية سرق مركبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرق مركبة وأشهر السلاح .. مقتل شخص قاوم رجال الأمن بمكة
سبق

لقي أحد المطلوبين مصرعه بمكة المكرّمة، ليلة أمس، عقب مقاومته رجال الأمن وإشهاره السلاح عليهم.

وفي التفاصيل، رصدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة أحد الأشخاص المطلوبين؛ قام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح، وعند مباشرة رجال مكافحة المخدرات الحادثة، أشهر عليهم سلاحاً نارياً ولاذ بالفرار، وعند متابعته من قِبل تحريات مركز شرطة التنعيم أشهر السلاح عليهم.

وتتبعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة الشخص المطلوب وتعاملت معه بِما يقتضيه الموقف، وتمكنوا من إصابته وشل حركته ليلقى مصرعه في الحال.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
08:45 AM

سرق مركبة وأشهر السلاح .. مقتل شخص قاوم رجال الأمن بمكة

تتبعته الدوريات بعدما لاذ بالفرار وأصابته وشلت حركته قبل النهاية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
11
23,015

لقي أحد المطلوبين مصرعه بمكة المكرّمة، ليلة أمس، عقب مقاومته رجال الأمن وإشهاره السلاح عليهم.

وفي التفاصيل، رصدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة أحد الأشخاص المطلوبين؛ قام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح، وعند مباشرة رجال مكافحة المخدرات الحادثة، أشهر عليهم سلاحاً نارياً ولاذ بالفرار، وعند متابعته من قِبل تحريات مركز شرطة التنعيم أشهر السلاح عليهم.

وتتبعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة الشخص المطلوب وتعاملت معه بِما يقتضيه الموقف، وتمكنوا من إصابته وشل حركته ليلقى مصرعه في الحال.

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