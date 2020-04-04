أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة. وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-04 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.



وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:45 AM

اخر تعديل 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:00 AM

الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93 سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى تمهيدًا لخروجهم خلال يومين





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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.



وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.