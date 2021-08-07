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شاهد.. أمطار الأفلاج تخرج رفات عظام موتى "قصيرات عاد" التاريخية

هطلت على المحافظة خلال أيام عيد الأضحى

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج خلال أيام عيد الأضحى إلى ظهور رفات عظام لموتى بالقرب من قصيرات عاد التاريخية.

وقال المواطن "تركي المواش"، الذي وثق رفات عظام أحد الموتى، إنه تفاجأ بوجود عظام الإنسان عند قصيرات عاد التاريخية شرق الأفلاج، مشيراً بأنه سبق أن زار القصيرات ولم يشاهد ذلك المنظر، مرجحاً أن سبب خروج العظام السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

يذكر أن الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، الدكتور عيد اليحيى، أكد خلال فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عامًا؛ وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)"، وأكد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العينات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود لما قبل الميلاد.

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شاهد.. أمطار الأفلاج تخرج رفات عظام موتى "قصيرات عاد" التاريخية
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج خلال أيام عيد الأضحى إلى ظهور رفات عظام لموتى بالقرب من قصيرات عاد التاريخية.

وقال المواطن "تركي المواش"، الذي وثق رفات عظام أحد الموتى، إنه تفاجأ بوجود عظام الإنسان عند قصيرات عاد التاريخية شرق الأفلاج، مشيراً بأنه سبق أن زار القصيرات ولم يشاهد ذلك المنظر، مرجحاً أن سبب خروج العظام السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

يذكر أن الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، الدكتور عيد اليحيى، أكد خلال فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عامًا؛ وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)"، وأكد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العينات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود لما قبل الميلاد.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
08:51 PM

شاهد.. أمطار الأفلاج تخرج رفات عظام موتى "قصيرات عاد" التاريخية

هطلت على المحافظة خلال أيام عيد الأضحى

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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20,466

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الأفلاج خلال أيام عيد الأضحى إلى ظهور رفات عظام لموتى بالقرب من قصيرات عاد التاريخية.

وقال المواطن "تركي المواش"، الذي وثق رفات عظام أحد الموتى، إنه تفاجأ بوجود عظام الإنسان عند قصيرات عاد التاريخية شرق الأفلاج، مشيراً بأنه سبق أن زار القصيرات ولم يشاهد ذلك المنظر، مرجحاً أن سبب خروج العظام السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

يذكر أن الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية الحضاري والإنساني، الدكتور عيد اليحيى، أكد خلال فيلم وثائقي عرضته قناة "MBC1"؛ أنه "بعد توفيق الله، ثم بحث استمر 23 عامًا؛ وجدنا الأدلة على آثار (قوم عاد أبناء إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)"، وأكد بالأدلة القرآنية والأبحاث العلمية وفحص العينات في جامعات أمريكية، أن عمر تلك القصيرات "عاد" بالأفلاج يعود لما قبل الميلاد.

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