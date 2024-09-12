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حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 23.029

الفيروس قضى على 116 حالة جديدة

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23.029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة.

وأضافت المتحدثة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2.139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إلى 399.940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، وفقاً لـ "رويترز".

إيران فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 23.029
سبق

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23.029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة.

وأضافت المتحدثة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2.139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إلى 399.940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، وفقاً لـ "رويترز".

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
02:19 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 23.029

الفيروس قضى على 116 حالة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23.029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة.

وأضافت المتحدثة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2.139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إلى 399.940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، وفقاً لـ "رويترز".

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