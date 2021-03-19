الولايات المتحدة.. 56,900 إصابة جديدة و1,118 حالة وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 56,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,118 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,431,658 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 535,217 وفاة.