النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة.. 56,900 إصابة جديدة و1,118 حالة وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 56,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,118 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,431,658 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 535,217 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. 56,900 إصابة جديدة و1,118 حالة وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 56,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,118 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,431,658 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 535,217 وفاة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
12:33 AM

الولايات المتحدة.. 56,900 إصابة جديدة و1,118 حالة وفاة بـ"كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
153

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 56,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1,118 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,431,658 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 535,217 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,232
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,551

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة