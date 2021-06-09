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صرف مليون ريال لـ763 مستفيدًا من العاملين في النقل الموجه لشهر "مارس"

"هدف": نسعى للتوسع في دعم القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ763 مستفيدًا من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر مارس 2021 بمبلغ (1.013.522) ريالًا.

ويعمل "هدف" حاليًا على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل 2021؛ وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخرًا؛ وفقًا لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل؛ بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعمًا شهريًّا للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج، يصل إلى 2400 ريال شهريًّا ولمدة تصل إلى 24 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعمًا تحفيزيًّا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

ونحو خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أبان "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء؛ على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف مليون ريال لـ763 مستفيدًا من العاملين في النقل الموجه لشهر "مارس"
سبق

أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ763 مستفيدًا من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر مارس 2021 بمبلغ (1.013.522) ريالًا.

ويعمل "هدف" حاليًا على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل 2021؛ وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخرًا؛ وفقًا لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل؛ بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعمًا شهريًّا للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج، يصل إلى 2400 ريال شهريًّا ولمدة تصل إلى 24 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعمًا تحفيزيًّا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

ونحو خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أبان "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء؛ على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
10:28 AM

صرف مليون ريال لـ763 مستفيدًا من العاملين في النقل الموجه لشهر "مارس"

"هدف": نسعى للتوسع في دعم القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، صرف الدعم لـ763 مستفيدًا من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجّه لشهر مارس 2021 بمبلغ (1.013.522) ريالًا.

ويعمل "هدف" حاليًا على استكمال إجراءات التحقق اللازمة لصرف الدعم لشهر أبريل 2021؛ وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخرًا؛ وفقًا لمذكرة تفاهم أبرمها "هدف" في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل؛ بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووفقًا لمذكرة التفاهم، يقدم الصندوق دعمًا شهريًّا للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج، يصل إلى 2400 ريال شهريًّا ولمدة تصل إلى 24 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعمًا تحفيزيًّا مقداره 3000 ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

ونحو خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أبان "هدف"، أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء؛ على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

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