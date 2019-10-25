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الهيئة الطبية العامة بصحة حائل تستقبل 1118 طلب أمر إركاب

خلال شهر سبتمبر من 2021

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021م، 1118 طلب أمر إركاب.

وأصدرت خلال هذه الفترة 387 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 348.

بينما أصدرت الهيئة الطبية بصحة حائل، 33 قرارات إدارية خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

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الهيئة الطبية العامة بصحة حائل تستقبل 1118 طلب أمر إركاب
سبق

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021م، 1118 طلب أمر إركاب.

وأصدرت خلال هذه الفترة 387 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 348.

بينما أصدرت الهيئة الطبية بصحة حائل، 33 قرارات إدارية خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
07:10 PM

الهيئة الطبية العامة بصحة حائل تستقبل 1118 طلب أمر إركاب

خلال شهر سبتمبر من 2021

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
86

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، خلال شهر سبتمبر من هذا العام 2021م، 1118 طلب أمر إركاب.

وأصدرت خلال هذه الفترة 387 قرار علاج خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 348.

بينما أصدرت الهيئة الطبية بصحة حائل، 33 قرارات إدارية خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بصحة حائل، تقدم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة؛ حيث يتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,592
201,250 سيارة ..

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