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"الشورى" يطالب وزارة النقل بإستراتيجية لتغطية الطرق السريعة بالخدمات

دعا إلى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية؛ لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- وزارة النقل، بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.

ودعا المجلس، وزارة النقل، بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.

وفي مستهل جلسته اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وكذلك على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

مجلس الشورى وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب وزارة النقل بإستراتيجية لتغطية الطرق السريعة بالخدمات
سبق

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية؛ لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- وزارة النقل، بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.

ودعا المجلس، وزارة النقل، بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.

وفي مستهل جلسته اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وكذلك على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:07 PM

"الشورى" يطالب وزارة النقل بإستراتيجية لتغطية الطرق السريعة بالخدمات

دعا إلى استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية؛ لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.

كما طالب -في قرار أصدره اليوم- وزارة النقل، بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.

ودعا المجلس، وزارة النقل، بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.

وفي مستهل جلسته اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، وكذلك على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

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