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مواطن عراقي غاضب: إيران أخطر من كورونا والسرطان والسل وهي من دمرت سوريا واليمن

تمنى أن تضع دولته يدها بيد الخليج والسعودية دون تدخل من طهران

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي غاضب يقارن فيه بين السعودية وإيران، ونشرته قناة العربية على حسابها، مؤكدًا أنه لو لم يكن هناك خونة وذيول لما تجرأت إيران دخول العراق.

وتمنى المواطن العراقي أن تضع دولته يدها بيد الخليج والسعودية دون تدخل من إيران قائلاً: "السعودية لديها استعداد أن تجعل العراق دولة متطورة ومتحضرة مثلها، لكن دون تدخل إيران الدولة الإرهابية الداعشية".

ودعا إلى بناء دولته التي تعد ثاني أغنى بلد في العالم في تصدير النفط، وهي بلد الحضارات وبلد النهرين.

ووصف المواطن الغاضب إيران بأنها أخطر من كورونا والسرطان والسل، مشيرًا في هذا الصدد بأن أي دولة تتدخل فيها تدمرها، ضاربًا المثل بسوريا بقوله: سوريا من دمرها غير إيران؟ اليمن من دمرها غير إيران؟

وأقسم بأن السعودية أصبحت أجمل من أوروبا، وأنه اندهش من مستوى النظافة والتطور والرقي واحترام الناس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن عراقي غاضب: إيران أخطر من كورونا والسرطان والسل وهي من دمرت سوريا واليمن
سبق

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي غاضب يقارن فيه بين السعودية وإيران، ونشرته قناة العربية على حسابها، مؤكدًا أنه لو لم يكن هناك خونة وذيول لما تجرأت إيران دخول العراق.

وتمنى المواطن العراقي أن تضع دولته يدها بيد الخليج والسعودية دون تدخل من إيران قائلاً: "السعودية لديها استعداد أن تجعل العراق دولة متطورة ومتحضرة مثلها، لكن دون تدخل إيران الدولة الإرهابية الداعشية".

ودعا إلى بناء دولته التي تعد ثاني أغنى بلد في العالم في تصدير النفط، وهي بلد الحضارات وبلد النهرين.

ووصف المواطن الغاضب إيران بأنها أخطر من كورونا والسرطان والسل، مشيرًا في هذا الصدد بأن أي دولة تتدخل فيها تدمرها، ضاربًا المثل بسوريا بقوله: سوريا من دمرها غير إيران؟ اليمن من دمرها غير إيران؟

وأقسم بأن السعودية أصبحت أجمل من أوروبا، وأنه اندهش من مستوى النظافة والتطور والرقي واحترام الناس.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:06 PM

مواطن عراقي غاضب: إيران أخطر من كورونا والسرطان والسل وهي من دمرت سوريا واليمن

تمنى أن تضع دولته يدها بيد الخليج والسعودية دون تدخل من طهران

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
4,903

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عراقي غاضب يقارن فيه بين السعودية وإيران، ونشرته قناة العربية على حسابها، مؤكدًا أنه لو لم يكن هناك خونة وذيول لما تجرأت إيران دخول العراق.

وتمنى المواطن العراقي أن تضع دولته يدها بيد الخليج والسعودية دون تدخل من إيران قائلاً: "السعودية لديها استعداد أن تجعل العراق دولة متطورة ومتحضرة مثلها، لكن دون تدخل إيران الدولة الإرهابية الداعشية".

ودعا إلى بناء دولته التي تعد ثاني أغنى بلد في العالم في تصدير النفط، وهي بلد الحضارات وبلد النهرين.

ووصف المواطن الغاضب إيران بأنها أخطر من كورونا والسرطان والسل، مشيرًا في هذا الصدد بأن أي دولة تتدخل فيها تدمرها، ضاربًا المثل بسوريا بقوله: سوريا من دمرها غير إيران؟ اليمن من دمرها غير إيران؟

وأقسم بأن السعودية أصبحت أجمل من أوروبا، وأنه اندهش من مستوى النظافة والتطور والرقي واحترام الناس.

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