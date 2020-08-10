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تحقيقات في وفاة أحد موظفي "تخصصي جدة" إثر انطلاق نظام إطفاء الحريق

فيما أعرب المستشفى عن تعازيه وأكد أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات

أعلن المستشفى التخصصي بجدة، اليوم، وفاة أحد موظفيه بقسم التقارير الطبية؛ نتيجة انطلاق نظام إطفاء الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لتخصصي جدة مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني، أن ما حدث فجر اليوم؛ هو انطلاق لنظام إطفاء الحريق بالإيريسول Aerosol في قسم التقارير الطبية- مبنى الخدمات التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وعلى إثره تم استدعاء الدفاع المدني وإطفاء المنظومة بالكامل من قِبَل قسم السلامة بالمستشفى.

وأضاف: "وقد نجم عن الحادث وفاة أحد موظفي القسم نتيجة وجوده بالقرب من المنظومة حين انطلاق الإيريسول، ولا يزال الدفاع المدني يباشر التحقيق في الحادث، علمًا بأن المستشفى يعمل بكامل أقسامه الأخرى كالمعتاد"؛ مؤكدًا أن الحادث اقتصر على الوفاة فقط ولم يصب أحد.

وأعربت إدارة المستشفى عن تعازيها لأسرة زميلهم المتوفى راشد علي محمد المكرمي؛ سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

المستشفى التخصصي بجدة

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تحقيقات في وفاة أحد موظفي "تخصصي جدة" إثر انطلاق نظام إطفاء الحريق
سبق

أعلن المستشفى التخصصي بجدة، اليوم، وفاة أحد موظفيه بقسم التقارير الطبية؛ نتيجة انطلاق نظام إطفاء الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لتخصصي جدة مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني، أن ما حدث فجر اليوم؛ هو انطلاق لنظام إطفاء الحريق بالإيريسول Aerosol في قسم التقارير الطبية- مبنى الخدمات التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وعلى إثره تم استدعاء الدفاع المدني وإطفاء المنظومة بالكامل من قِبَل قسم السلامة بالمستشفى.

وأضاف: "وقد نجم عن الحادث وفاة أحد موظفي القسم نتيجة وجوده بالقرب من المنظومة حين انطلاق الإيريسول، ولا يزال الدفاع المدني يباشر التحقيق في الحادث، علمًا بأن المستشفى يعمل بكامل أقسامه الأخرى كالمعتاد"؛ مؤكدًا أن الحادث اقتصر على الوفاة فقط ولم يصب أحد.

وأعربت إدارة المستشفى عن تعازيها لأسرة زميلهم المتوفى راشد علي محمد المكرمي؛ سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
11:51 AM

تحقيقات في وفاة أحد موظفي "تخصصي جدة" إثر انطلاق نظام إطفاء الحريق

فيما أعرب المستشفى عن تعازيه وأكد أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات

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عبدالله الراجحي - جدة
6
12,800

أعلن المستشفى التخصصي بجدة، اليوم، وفاة أحد موظفيه بقسم التقارير الطبية؛ نتيجة انطلاق نظام إطفاء الحريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لتخصصي جدة مدير إدارة الشؤون الإعلامية والعلاقات العامة نجيب عصام يماني، أن ما حدث فجر اليوم؛ هو انطلاق لنظام إطفاء الحريق بالإيريسول Aerosol في قسم التقارير الطبية- مبنى الخدمات التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وعلى إثره تم استدعاء الدفاع المدني وإطفاء المنظومة بالكامل من قِبَل قسم السلامة بالمستشفى.

وأضاف: "وقد نجم عن الحادث وفاة أحد موظفي القسم نتيجة وجوده بالقرب من المنظومة حين انطلاق الإيريسول، ولا يزال الدفاع المدني يباشر التحقيق في الحادث، علمًا بأن المستشفى يعمل بكامل أقسامه الأخرى كالمعتاد"؛ مؤكدًا أن الحادث اقتصر على الوفاة فقط ولم يصب أحد.

وأعربت إدارة المستشفى عن تعازيها لأسرة زميلهم المتوفى راشد علي محمد المكرمي؛ سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

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