النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تراقب سلالة "مو" الجديدة لكوفيد 19

قالت: طفراتها تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة بالأشخاص المحصنين

صنّفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "مو" التي اُكتشِفَت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي، على أنها "متغير مثير للاهتمام".

وقالت في تقريرها الوبائي الأسبوعي حول كوفيد - 19: "إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة "مو" تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى".

وأوضحت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات حول المتغير المعروف أيضاً باسم بي 621.1؛ لإثبات أنه أكثر عدوى أو أكثر مقاومة للقاحات.

يشار إلى أن هناك حتى الآن خمس "سلالات ذات أهمية" تراقبها منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربع "سلالات مثيرة للقلق"، بما في ذلك السلالة "دلتا" شديدة العدوى التي سادت في جميع أنحاء العالم.

وكتبت منظمة الصحة العالمية أنه جرى اكتشاف "مو" في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتبلغ نسبة السلالة على مستوى العالم 1ر0 % فقط، وفقاً للتقديرات الحالية. ومع ذلك، تبلغ نسبتها في كولومبيا 38% وفي الإكوادور 13% والنسبة مستمرة في الزيادة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تراقب سلالة "مو" الجديدة لكوفيد 19
سبق

صنّفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "مو" التي اُكتشِفَت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي، على أنها "متغير مثير للاهتمام".

وقالت في تقريرها الوبائي الأسبوعي حول كوفيد - 19: "إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة "مو" تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى".

وأوضحت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات حول المتغير المعروف أيضاً باسم بي 621.1؛ لإثبات أنه أكثر عدوى أو أكثر مقاومة للقاحات.

يشار إلى أن هناك حتى الآن خمس "سلالات ذات أهمية" تراقبها منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربع "سلالات مثيرة للقلق"، بما في ذلك السلالة "دلتا" شديدة العدوى التي سادت في جميع أنحاء العالم.

وكتبت منظمة الصحة العالمية أنه جرى اكتشاف "مو" في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتبلغ نسبة السلالة على مستوى العالم 1ر0 % فقط، وفقاً للتقديرات الحالية. ومع ذلك، تبلغ نسبتها في كولومبيا 38% وفي الإكوادور 13% والنسبة مستمرة في الزيادة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:36 PM

"الصحة العالمية" تراقب سلالة "مو" الجديدة لكوفيد 19

قالت: طفراتها تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة بالأشخاص المحصنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
4,718

صنّفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "مو" التي اُكتشِفَت للمرة الأولى في كولومبيا في يناير الماضي، على أنها "متغير مثير للاهتمام".

وقالت في تقريرها الوبائي الأسبوعي حول كوفيد - 19: "إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة "مو" تمكّنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى".

وأوضحت أن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات حول المتغير المعروف أيضاً باسم بي 621.1؛ لإثبات أنه أكثر عدوى أو أكثر مقاومة للقاحات.

يشار إلى أن هناك حتى الآن خمس "سلالات ذات أهمية" تراقبها منظمة الصحة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك أربع "سلالات مثيرة للقلق"، بما في ذلك السلالة "دلتا" شديدة العدوى التي سادت في جميع أنحاء العالم.

وكتبت منظمة الصحة العالمية أنه جرى اكتشاف "مو" في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتبلغ نسبة السلالة على مستوى العالم 1ر0 % فقط، وفقاً للتقديرات الحالية. ومع ذلك، تبلغ نسبتها في كولومبيا 38% وفي الإكوادور 13% والنسبة مستمرة في الزيادة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,256
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,507
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,701

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة