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أمير عسير يطمئن على مريض أجرى أول عملية قلب مفتوح بمركز فيصل بأبها

استمع لشرح عن وضعه الصحي والخطة العلاجية من الفريق الطبي المختص

اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صباح اليوم على صحة المريض الذي أُجريت له أول عملية قلب مفتوح بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها؛ واستمع إلى شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمريض والخطة العلاجية المقررة له من الفريق الطبي المختص الذي أجرى العملية.

وتفصيلاً، أجرى أمير عسير خلال الزيارة اتصالاً هاتفيًا بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قدم خلاله الشكر له وفريق عمله باسم أهالي منطقة عسير على التزام الوزارة بتشغيل المركز في الموعد الذي حدده خلال اللقاء الذي عقد قبل ٣ أشهر.

واستعرض الأمير تركي بن طلال مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وفريق عمله الخطط التفصيلية الآنية والمستقبلية للمركز؛ واعدًا بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لفريق العمل بالتنسيق مع وزير الصحة، وأشاد بهمة فريق العمل في صحة المنطقة في تشغيل المركز وتجاوز التحديات؛ ليحقق الخدمات النوعية الطبية التخصصية في طب القلب لأهالي منطقة عسير.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري بدوره استقرار الوضع الصحي للمريض، مبينًا أن العملية التي أُجريت له تعد من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا نظرًا لأن حالة المريض كانت حرجة قبل العملية وكان يعاني ضعفًا في عضلة القلب وانسدادات وتكلسات متعددة في شرايين القلب، إضافةً إلى معاناته عدة أمراض مزمنة؛ وتم إجراء العملية بفريق مؤهل وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في مثل هذه الحالات.

وأجرى المركز منذ بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل ٢٧٧ عملية قسطرة تداخلية، فيما استقبلت عيادات المركز ٦٢٤ حالة، واستفاد من خدمات الأشعة والتصوير الطبي ٦٧٤ حالة.

أمير عسير الأمير تركي بن طلال مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب أبها عملية قلب مفتوح

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أمير عسير يطمئن على مريض أجرى أول عملية قلب مفتوح بمركز فيصل بأبها
سبق

اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صباح اليوم على صحة المريض الذي أُجريت له أول عملية قلب مفتوح بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها؛ واستمع إلى شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمريض والخطة العلاجية المقررة له من الفريق الطبي المختص الذي أجرى العملية.

وتفصيلاً، أجرى أمير عسير خلال الزيارة اتصالاً هاتفيًا بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قدم خلاله الشكر له وفريق عمله باسم أهالي منطقة عسير على التزام الوزارة بتشغيل المركز في الموعد الذي حدده خلال اللقاء الذي عقد قبل ٣ أشهر.

واستعرض الأمير تركي بن طلال مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وفريق عمله الخطط التفصيلية الآنية والمستقبلية للمركز؛ واعدًا بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لفريق العمل بالتنسيق مع وزير الصحة، وأشاد بهمة فريق العمل في صحة المنطقة في تشغيل المركز وتجاوز التحديات؛ ليحقق الخدمات النوعية الطبية التخصصية في طب القلب لأهالي منطقة عسير.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري بدوره استقرار الوضع الصحي للمريض، مبينًا أن العملية التي أُجريت له تعد من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا نظرًا لأن حالة المريض كانت حرجة قبل العملية وكان يعاني ضعفًا في عضلة القلب وانسدادات وتكلسات متعددة في شرايين القلب، إضافةً إلى معاناته عدة أمراض مزمنة؛ وتم إجراء العملية بفريق مؤهل وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في مثل هذه الحالات.

وأجرى المركز منذ بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل ٢٧٧ عملية قسطرة تداخلية، فيما استقبلت عيادات المركز ٦٢٤ حالة، واستفاد من خدمات الأشعة والتصوير الطبي ٦٧٤ حالة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:30 PM

أمير عسير يطمئن على مريض أجرى أول عملية قلب مفتوح بمركز فيصل بأبها

استمع لشرح عن وضعه الصحي والخطة العلاجية من الفريق الطبي المختص

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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اطمأن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صباح اليوم على صحة المريض الذي أُجريت له أول عملية قلب مفتوح بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها؛ واستمع إلى شرح تفصيلي عن الوضع الصحي للمريض والخطة العلاجية المقررة له من الفريق الطبي المختص الذي أجرى العملية.

وتفصيلاً، أجرى أمير عسير خلال الزيارة اتصالاً هاتفيًا بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ قدم خلاله الشكر له وفريق عمله باسم أهالي منطقة عسير على التزام الوزارة بتشغيل المركز في الموعد الذي حدده خلال اللقاء الذي عقد قبل ٣ أشهر.

واستعرض الأمير تركي بن طلال مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وفريق عمله الخطط التفصيلية الآنية والمستقبلية للمركز؛ واعدًا بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لفريق العمل بالتنسيق مع وزير الصحة، وأشاد بهمة فريق العمل في صحة المنطقة في تشغيل المركز وتجاوز التحديات؛ ليحقق الخدمات النوعية الطبية التخصصية في طب القلب لأهالي منطقة عسير.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري بدوره استقرار الوضع الصحي للمريض، مبينًا أن العملية التي أُجريت له تعد من العمليات المعقدة والدقيقة جدًا نظرًا لأن حالة المريض كانت حرجة قبل العملية وكان يعاني ضعفًا في عضلة القلب وانسدادات وتكلسات متعددة في شرايين القلب، إضافةً إلى معاناته عدة أمراض مزمنة؛ وتم إجراء العملية بفريق مؤهل وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المستخدمة في مثل هذه الحالات.

وأجرى المركز منذ بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل ٢٧٧ عملية قسطرة تداخلية، فيما استقبلت عيادات المركز ٦٢٤ حالة، واستفاد من خدمات الأشعة والتصوير الطبي ٦٧٤ حالة.

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