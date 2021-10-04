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"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة

أثَّر على خوادم نظام أسماء النطاقات العاملة كنوع من نظام البحث على الإنترنت


كشفت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت عن نشاط قام به موقع فيسبوك هذا الصباح، تعتقد أنه أدى إلى العطل الذي ضرب المنصة وتطبيقاتها عالميًّا، وفق "سكاي نيوز" عربية.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "دوغ مادوري"، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله: "إن فيسبوك أجرى تغييرًا -على ما يبدو- صباح اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة".

وبحسب "مادوري"، فقد أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، التي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

ويجري ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

يأتي ذلك فيما أشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون بالدخول إليها.

وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية "أكامي تكنولوجيز" إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو الماضي.

وقال "مادوري" إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة؛ وهو ما أجبر خدمات فيسبوك وانستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 إبريل 2019 و14 مارس 2019. ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة
سبق


كشفت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت عن نشاط قام به موقع فيسبوك هذا الصباح، تعتقد أنه أدى إلى العطل الذي ضرب المنصة وتطبيقاتها عالميًّا، وفق "سكاي نيوز" عربية.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "دوغ مادوري"، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله: "إن فيسبوك أجرى تغييرًا -على ما يبدو- صباح اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة".

وبحسب "مادوري"، فقد أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، التي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

ويجري ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

يأتي ذلك فيما أشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون بالدخول إليها.

وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية "أكامي تكنولوجيز" إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو الماضي.

وقال "مادوري" إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة؛ وهو ما أجبر خدمات فيسبوك وانستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 إبريل 2019 و14 مارس 2019. ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:29 PM

"شركة تقنية عالمية": سبب العطل العالمي تغيير أجرته "فيسبوك" في معلومات توجيه الشبكة

أثَّر على خوادم نظام أسماء النطاقات العاملة كنوع من نظام البحث على الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت عن نشاط قام به موقع فيسبوك هذا الصباح، تعتقد أنه أدى إلى العطل الذي ضرب المنصة وتطبيقاتها عالميًّا، وفق "سكاي نيوز" عربية.

وتفصيلاً، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "دوغ مادوري"، مدير تحليل الإنترنت في شركة كنتيك لمراقبة الإنترنت، قوله: "إن فيسبوك أجرى تغييرًا -على ما يبدو- صباح اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة".

وبحسب "مادوري"، فقد أثر هذا التغيير على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، التي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت.

ويجري ربط أسماء النطاقات مثل Facebook.com بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الويب.

يأتي ذلك فيما أشارت رسالة على صفحة موقع فيسبوك إلى وجود عطل في نظام اسم النطاق.

ونظام اسم النطاق هو الذي يسمح للعناوين الإلكترونية بتحويل المستخدمين إلى المواقع التي يرغبون بالدخول إليها.

وأدى انقطاع مماثل في شركة الحوسبة السحابية "أكامي تكنولوجيز" إلى إغلاق مواقع عديدة في يوليو الماضي.

وقال "مادوري" إن التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على فيسبوك غير متاحة؛ وهو ما أجبر خدمات فيسبوك وانستغرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

وواجه فيسبوك انقطاعات عالمية سابقًا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 إبريل 2019 و14 مارس 2019. ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع في تاريخ عملاق التواصل الاجتماعي.

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