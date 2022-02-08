النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوَّار "القاهرة للكتاب" يؤكدون أهمية دور النشر السعودية في نشر الثقافة العربية والإسلامية

تزامنًا مع ما تشهده المملكة من نهضة وتطوُّر في المجالات الثقافية والفكرية والأدبية

جذبت أجنحة دور النشر الحكومية والأهلية السعودية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اهتمام زوار المعرض ورواده، سواء من الجمهور العام أو المتخصصين والأكاديميين والطلاب الدارسين، الذين أكدوا أن الكتب والمطبوعات تميَّزت بالتنوُّع ما بين الثقافة والأدب والتاريخ والإصدارات العلمية والدوريات، كما عكست ثراء الحركة الفكرية السعودية ودورها في نهضة الفكر والثقافة العربية.

وأشادوا في تصريحات إلى وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم في ختام فعاليات معرض القاهرة للكتاب، التي استمرت على مدى 13 يومًا، بدقة التنظيم وروعة التنسيق داخل أجنحة دور النشر السعودية التي قدَّمت أحدث إصداراتها ونتاجها الفكري والعلمي والأدبي، منوهين بتميُّز هذه الإصدارات من خلال ما احتوته من مادة علمية قيمة، سواء في مجال التأليف أو الترجمة، فضلاً عن أغلفتها الفاخرة ذات الجودة العالية؛ وهو ما يعكس تطور وازدهار حركة النشر في السعودية.

وأشاروا إلى انسجام المشاركة السعودية في معرض القاهرة للكتاب هذا العام مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور في المجالات الثقافية والفكرية والأدبية، بما يليق بحجم وتاريخ وأصالة السعودية، فضلاً عن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها السعودية حاليًا في ظل العمل برؤية 2030.

وأكدوا أن كتب وإصدارات ومطبوعات دور النشر السعودية تثري أية فعاليات ثقافية بشكل عام، كما تثري الثقافة العربية بشكل خاص؛ وهو ما جعل أجنحة دور النشر السعودية مقصدًا لجذب زائري المعرض باختلاف شرائحهم وتخصصاتهم.

وأضافوا بأن كتب وإصدارات ومطبوعات دور النشر السعودية، سواء العلمية أو الثقافية أو الفكرية أو التاريخية أو الدينية، استطاعت أن تبرز الوجه الحقيقي للتراث السعودي العريق، كما عبَّرت عن الهوية الثقافية وتاريخ وحضارة السعودية؛ لذلك أصبحت محل اهتمام الجميع، سواء كانوا متخصصين أو أكاديميين أو طلابًا دارسين.

وأوضح زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب أن دور النشر السعودية أسهمت من خلال إصداراتها وعناوينها في التعريف بالثقافة السعودية بمختلف مناحيها، وإبراز سماتها بالمزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة.. مؤكدين أن السعودية تشهد نهضة حضارية، تليق بمكانتها في العالم في ظل خطوات سريعة وبناءة ومتطورة في الثقافة والتعليم بجميع صوره.. متمنين للثقافة والأدب السعودي التقدم والازدهار المستمر كل عام.

مصر القاهرة معرض القاهرة للكتاب دور النشر السعودية الكتب المطبوعات الثقافة الأدب التاريخ

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
زوَّار "القاهرة للكتاب" يؤكدون أهمية دور النشر السعودية في نشر الثقافة العربية والإسلامية
سبق

جذبت أجنحة دور النشر الحكومية والأهلية السعودية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اهتمام زوار المعرض ورواده، سواء من الجمهور العام أو المتخصصين والأكاديميين والطلاب الدارسين، الذين أكدوا أن الكتب والمطبوعات تميَّزت بالتنوُّع ما بين الثقافة والأدب والتاريخ والإصدارات العلمية والدوريات، كما عكست ثراء الحركة الفكرية السعودية ودورها في نهضة الفكر والثقافة العربية.

وأشادوا في تصريحات إلى وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم في ختام فعاليات معرض القاهرة للكتاب، التي استمرت على مدى 13 يومًا، بدقة التنظيم وروعة التنسيق داخل أجنحة دور النشر السعودية التي قدَّمت أحدث إصداراتها ونتاجها الفكري والعلمي والأدبي، منوهين بتميُّز هذه الإصدارات من خلال ما احتوته من مادة علمية قيمة، سواء في مجال التأليف أو الترجمة، فضلاً عن أغلفتها الفاخرة ذات الجودة العالية؛ وهو ما يعكس تطور وازدهار حركة النشر في السعودية.

وأشاروا إلى انسجام المشاركة السعودية في معرض القاهرة للكتاب هذا العام مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور في المجالات الثقافية والفكرية والأدبية، بما يليق بحجم وتاريخ وأصالة السعودية، فضلاً عن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها السعودية حاليًا في ظل العمل برؤية 2030.

وأكدوا أن كتب وإصدارات ومطبوعات دور النشر السعودية تثري أية فعاليات ثقافية بشكل عام، كما تثري الثقافة العربية بشكل خاص؛ وهو ما جعل أجنحة دور النشر السعودية مقصدًا لجذب زائري المعرض باختلاف شرائحهم وتخصصاتهم.

وأضافوا بأن كتب وإصدارات ومطبوعات دور النشر السعودية، سواء العلمية أو الثقافية أو الفكرية أو التاريخية أو الدينية، استطاعت أن تبرز الوجه الحقيقي للتراث السعودي العريق، كما عبَّرت عن الهوية الثقافية وتاريخ وحضارة السعودية؛ لذلك أصبحت محل اهتمام الجميع، سواء كانوا متخصصين أو أكاديميين أو طلابًا دارسين.

وأوضح زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب أن دور النشر السعودية أسهمت من خلال إصداراتها وعناوينها في التعريف بالثقافة السعودية بمختلف مناحيها، وإبراز سماتها بالمزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة.. مؤكدين أن السعودية تشهد نهضة حضارية، تليق بمكانتها في العالم في ظل خطوات سريعة وبناءة ومتطورة في الثقافة والتعليم بجميع صوره.. متمنين للثقافة والأدب السعودي التقدم والازدهار المستمر كل عام.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:19 AM

زوَّار "القاهرة للكتاب" يؤكدون أهمية دور النشر السعودية في نشر الثقافة العربية والإسلامية

تزامنًا مع ما تشهده المملكة من نهضة وتطوُّر في المجالات الثقافية والفكرية والأدبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
88

جذبت أجنحة دور النشر الحكومية والأهلية السعودية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اهتمام زوار المعرض ورواده، سواء من الجمهور العام أو المتخصصين والأكاديميين والطلاب الدارسين، الذين أكدوا أن الكتب والمطبوعات تميَّزت بالتنوُّع ما بين الثقافة والأدب والتاريخ والإصدارات العلمية والدوريات، كما عكست ثراء الحركة الفكرية السعودية ودورها في نهضة الفكر والثقافة العربية.

وأشادوا في تصريحات إلى وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم في ختام فعاليات معرض القاهرة للكتاب، التي استمرت على مدى 13 يومًا، بدقة التنظيم وروعة التنسيق داخل أجنحة دور النشر السعودية التي قدَّمت أحدث إصداراتها ونتاجها الفكري والعلمي والأدبي، منوهين بتميُّز هذه الإصدارات من خلال ما احتوته من مادة علمية قيمة، سواء في مجال التأليف أو الترجمة، فضلاً عن أغلفتها الفاخرة ذات الجودة العالية؛ وهو ما يعكس تطور وازدهار حركة النشر في السعودية.

وأشاروا إلى انسجام المشاركة السعودية في معرض القاهرة للكتاب هذا العام مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور في المجالات الثقافية والفكرية والأدبية، بما يليق بحجم وتاريخ وأصالة السعودية، فضلاً عن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها السعودية حاليًا في ظل العمل برؤية 2030.

وأكدوا أن كتب وإصدارات ومطبوعات دور النشر السعودية تثري أية فعاليات ثقافية بشكل عام، كما تثري الثقافة العربية بشكل خاص؛ وهو ما جعل أجنحة دور النشر السعودية مقصدًا لجذب زائري المعرض باختلاف شرائحهم وتخصصاتهم.

وأضافوا بأن كتب وإصدارات ومطبوعات دور النشر السعودية، سواء العلمية أو الثقافية أو الفكرية أو التاريخية أو الدينية، استطاعت أن تبرز الوجه الحقيقي للتراث السعودي العريق، كما عبَّرت عن الهوية الثقافية وتاريخ وحضارة السعودية؛ لذلك أصبحت محل اهتمام الجميع، سواء كانوا متخصصين أو أكاديميين أو طلابًا دارسين.

وأوضح زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب أن دور النشر السعودية أسهمت من خلال إصداراتها وعناوينها في التعريف بالثقافة السعودية بمختلف مناحيها، وإبراز سماتها بالمزج المتقن بين الأصالة والمعاصرة.. مؤكدين أن السعودية تشهد نهضة حضارية، تليق بمكانتها في العالم في ظل خطوات سريعة وبناءة ومتطورة في الثقافة والتعليم بجميع صوره.. متمنين للثقافة والأدب السعودي التقدم والازدهار المستمر كل عام.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,477
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,285
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,040

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة