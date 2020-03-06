"مسك الخيرية" تحصد جائزة التواصل المجتمعي في الشارقة

لمبادراتها الهادفة إلى تمكين الشباب حول العالم

حصدت مؤسسة مسك الخيرية شهادة "التميز" ضمن جوائز الشارقة للاتصال الحكومي، عطفاً على مبادراتها الهادفة إلى تمكين الشباب حول العالم؛ فضلاً عن برامجها في رعاية المواهب والطاقات الإبداعية، وتمكينها وإيجاد البيئة الصحية لنموها، والدفع بها لترى النور، إلى جانب اغتنام الفرص في مجالات العلوم والفنون الإنسانية.

وتعكس الجائزة الجديدة نجاحات الرؤية وتماشيها مع أهداف رؤية المملكة 2030، وفق الركائز الأربع الأساسية التي تنطلق منها التي تبدأ بالثقافة وتمر بالإعلام والتعليم وتنتهي بالتقنية.

وتسهم هذه الركائز مجتمعة في دفع عجلة التقدم في المملكة، عبر التعلم كوسيلة للتطوير في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

وأبدى الرئيس التنفيذي لمركز مسك للإعلام ريان الوابل؛ سعادته بحصول المؤسسة على هذه الجائزة، وقال: الإنجاز الذي حققته المؤسسة جاء في مسار أنجح شراكة في التواصل المجتمعي ضمن الشركات والمؤسسات المشاركة في المسابقة.

وأضاف "الوابل"؛ لـ"سبق": المؤسسة في هذا العام وفي الأعوام الماضية، عملت على عديد من المبادرات النوعية، سواء على مستوى الشباب السعودي أو على مستوى الشباب العالمي، ومن المبادرات العالمية التي تبنتها كأس العالم لريادة الأعمال، ومن المبادرات المحلية برنامج "السعودية تبرمج"، ومثل هذه المبادرات رسخت أقدام المؤسسة محلياً ودولياً، وعززت من درجة استفادة الشباب من تلك البرامج.

وأردف: نيابة عن زملائي في المؤسسة، أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي؛ حاكم الشارقة، على هذا التكريم، وأبارك لجميع الإخوة في مجلس الإعلام بالشارقة على هذه المسابقة والحفل، وكذلك على حسن الضيافة.

وتابع: مثل هذه الأمور غير مستغربة على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحرص على إنجاح جميع المناسبات التي تقيمها.