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بايدن يبعث رسالة مشفرة إلى "المبرمجين"

مخبأة في كود على موقع البيت الأبيض

حمل الموقع الإلكتروني المحدث للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، رسالة مشفرة لمتخصصي التقنية الأذكياء بما يكفي للعثور عليه.

والرسالة المخبأة في كود https://www.whitehouse.gov عبارة عن دعوة للانضمام إلى الخدمة الرقمية الأمريكية، وهي وحدة تقنية داخل البيت الأبيض.

وجاء في الرسالة: "إذا كنت تقرأ هذا، فنحن بحاجة إلى مساعدتك في إعادة البناء بشكل أفضل".

وأطلق الرئيس السابق باراك أوباما الخدمة في عام 2014، لتعيين تقنيين للمساعدة في تحديث الخدمات الحكومية، وعلى سبيل المثال، من خلال تحديث نظام الدفع في الرعاية الصحية، أو إصلاح ممارسات التوظيف عبر الوكالات الحكومية.

وينضم المتخصصون الفنيون إلى الخدمة الرقمية لمدة عام أو عامين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن يبعث رسالة مشفرة إلى "المبرمجين"
سبق

حمل الموقع الإلكتروني المحدث للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، رسالة مشفرة لمتخصصي التقنية الأذكياء بما يكفي للعثور عليه.

والرسالة المخبأة في كود https://www.whitehouse.gov عبارة عن دعوة للانضمام إلى الخدمة الرقمية الأمريكية، وهي وحدة تقنية داخل البيت الأبيض.

وجاء في الرسالة: "إذا كنت تقرأ هذا، فنحن بحاجة إلى مساعدتك في إعادة البناء بشكل أفضل".

وأطلق الرئيس السابق باراك أوباما الخدمة في عام 2014، لتعيين تقنيين للمساعدة في تحديث الخدمات الحكومية، وعلى سبيل المثال، من خلال تحديث نظام الدفع في الرعاية الصحية، أو إصلاح ممارسات التوظيف عبر الوكالات الحكومية.

وينضم المتخصصون الفنيون إلى الخدمة الرقمية لمدة عام أو عامين.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:04 AM

بايدن يبعث رسالة مشفرة إلى "المبرمجين"

مخبأة في كود على موقع البيت الأبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,610

حمل الموقع الإلكتروني المحدث للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، رسالة مشفرة لمتخصصي التقنية الأذكياء بما يكفي للعثور عليه.

والرسالة المخبأة في كود https://www.whitehouse.gov عبارة عن دعوة للانضمام إلى الخدمة الرقمية الأمريكية، وهي وحدة تقنية داخل البيت الأبيض.

وجاء في الرسالة: "إذا كنت تقرأ هذا، فنحن بحاجة إلى مساعدتك في إعادة البناء بشكل أفضل".

وأطلق الرئيس السابق باراك أوباما الخدمة في عام 2014، لتعيين تقنيين للمساعدة في تحديث الخدمات الحكومية، وعلى سبيل المثال، من خلال تحديث نظام الدفع في الرعاية الصحية، أو إصلاح ممارسات التوظيف عبر الوكالات الحكومية.

وينضم المتخصصون الفنيون إلى الخدمة الرقمية لمدة عام أو عامين.

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