"الشيخة سعاد الطيار" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى "الشيخة سعاد بنت ناصر الطيار"، والدة الشريف فائز عبدالحكيم حسن، والشريف محمد، والشريف سعود، والشريف فيصل، والشريفة حُسن بنت عبدالحكيم حسن، والشريفة خديجة، والشريفة هالة، والشريفة أمل، أبناء الشريف عمر آل ناصر.

وقد ووري جثمانها الثرى بعد صلاة عشاء اليوم الخميس في بقيع الغرقد.

وتُقبل التعازي هاتفيًا, أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".