أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط. وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط". وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-31 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.



وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".



وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 08:10 PM

اخر تعديل 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 07:43 AM

التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أكد أنه سيفشل كل محاولات استهداف المدنيين





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.



وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".



وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".