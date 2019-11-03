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مكة .. مصحف قماشي مطرز يدويًّا يستوقف زوار معرض القرآن الكريم بجبل عمر

مُسنة باكستانية قضت 32 عامًا لكتابته وحياكته بقماش طول خيطه 25 ألف متر

‏استوقف زوار معرض القرآن الكريم بجبل عمر النسخة الأصلية لمصحف قماشي مطرز، عكفت على كتابته وتطريزه السيدة نسيم اختر (باكستانية الجنسية) مدة ٣٢ عامًا؛ لينتهي به المطاف ليكون أحد المصاحف الموقوفة بالمعرض؛ فيشاهده آلاف الزوار يوميًّا.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن المرأة الباكستانية نسيم اختر قامت بكتابة المصحف بالقلم أولاً، وبدأت كتابته عام 1987م في أغسطس، وكان عمرها آنذاك 30 سنة، وانتهت في يناير من عام 2018م. واستغرقت كتابة المصحف 15 عامًا، ثم بدأت في الخياطة لمدة 17 عامًا، وذلك على ثوب من نوع "آئرش kt" لتنتهي بعد 32 عامًا من المصحف الذي يقاس قماشه كاملاً بـ300 متر، وطول الخيط المستخدم في كامل المصحف 25 ألف متر في 10 مجلدات، وكل مجلد فيه ثلاثة أجزاء.

واستعانت المسنة بالقارئ إحسان الله (باكستاني الجنسية) لمراجعة الآيات في كامل المصحف الذي بلغ عدد صفحات كل جزء من أجزائه 24 صفحة إلا الجزء الأخير؛ فهو 28 صفحة، وكل صفحة تحتضن 15 سطرًا.

وقد خصصت المرأة المسنة أوقاتًا لكتابة المصحف، هي الثلث الأخير من الليل، وما بين صلاتَي الظهر والعصر للكتابة والخياطة.

معرض القرآن الكريم جبل عمر مكة المكرمة

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مكة .. مصحف قماشي مطرز يدويًّا يستوقف زوار معرض القرآن الكريم بجبل عمر
سبق

‏استوقف زوار معرض القرآن الكريم بجبل عمر النسخة الأصلية لمصحف قماشي مطرز، عكفت على كتابته وتطريزه السيدة نسيم اختر (باكستانية الجنسية) مدة ٣٢ عامًا؛ لينتهي به المطاف ليكون أحد المصاحف الموقوفة بالمعرض؛ فيشاهده آلاف الزوار يوميًّا.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن المرأة الباكستانية نسيم اختر قامت بكتابة المصحف بالقلم أولاً، وبدأت كتابته عام 1987م في أغسطس، وكان عمرها آنذاك 30 سنة، وانتهت في يناير من عام 2018م. واستغرقت كتابة المصحف 15 عامًا، ثم بدأت في الخياطة لمدة 17 عامًا، وذلك على ثوب من نوع "آئرش kt" لتنتهي بعد 32 عامًا من المصحف الذي يقاس قماشه كاملاً بـ300 متر، وطول الخيط المستخدم في كامل المصحف 25 ألف متر في 10 مجلدات، وكل مجلد فيه ثلاثة أجزاء.

واستعانت المسنة بالقارئ إحسان الله (باكستاني الجنسية) لمراجعة الآيات في كامل المصحف الذي بلغ عدد صفحات كل جزء من أجزائه 24 صفحة إلا الجزء الأخير؛ فهو 28 صفحة، وكل صفحة تحتضن 15 سطرًا.

وقد خصصت المرأة المسنة أوقاتًا لكتابة المصحف، هي الثلث الأخير من الليل، وما بين صلاتَي الظهر والعصر للكتابة والخياطة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:01 AM

مكة .. مصحف قماشي مطرز يدويًّا يستوقف زوار معرض القرآن الكريم بجبل عمر

مُسنة باكستانية قضت 32 عامًا لكتابته وحياكته بقماش طول خيطه 25 ألف متر

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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‏استوقف زوار معرض القرآن الكريم بجبل عمر النسخة الأصلية لمصحف قماشي مطرز، عكفت على كتابته وتطريزه السيدة نسيم اختر (باكستانية الجنسية) مدة ٣٢ عامًا؛ لينتهي به المطاف ليكون أحد المصاحف الموقوفة بالمعرض؛ فيشاهده آلاف الزوار يوميًّا.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" فإن المرأة الباكستانية نسيم اختر قامت بكتابة المصحف بالقلم أولاً، وبدأت كتابته عام 1987م في أغسطس، وكان عمرها آنذاك 30 سنة، وانتهت في يناير من عام 2018م. واستغرقت كتابة المصحف 15 عامًا، ثم بدأت في الخياطة لمدة 17 عامًا، وذلك على ثوب من نوع "آئرش kt" لتنتهي بعد 32 عامًا من المصحف الذي يقاس قماشه كاملاً بـ300 متر، وطول الخيط المستخدم في كامل المصحف 25 ألف متر في 10 مجلدات، وكل مجلد فيه ثلاثة أجزاء.

واستعانت المسنة بالقارئ إحسان الله (باكستاني الجنسية) لمراجعة الآيات في كامل المصحف الذي بلغ عدد صفحات كل جزء من أجزائه 24 صفحة إلا الجزء الأخير؛ فهو 28 صفحة، وكل صفحة تحتضن 15 سطرًا.

وقد خصصت المرأة المسنة أوقاتًا لكتابة المصحف، هي الثلث الأخير من الليل، وما بين صلاتَي الظهر والعصر للكتابة والخياطة.

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