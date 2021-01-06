النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 118 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 144 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الصحية" بالشورى تناقش تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

عن بُعد.. اللجنة أقرّت عددًا من التوصيات تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس

عقدت اللجنة الصحية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس.

وناقش الاجتماع المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات على التقرير؛ تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس والتي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس؛ حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.

يُذكر أن اللجنة الصحية تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يَرِد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الصحية" بالشورى تناقش تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
سبق

عقدت اللجنة الصحية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس.

وناقش الاجتماع المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات على التقرير؛ تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس والتي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس؛ حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.

يُذكر أن اللجنة الصحية تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يَرِد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:51 PM

"الشؤون الصحية" بالشورى تناقش تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

عن بُعد.. اللجنة أقرّت عددًا من التوصيات تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
535

عقدت اللجنة الصحية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبوطالب، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس.

وناقش الاجتماع المرئيات المتعلقة بوجهة نظر اللجنة تجاه مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت اللجنة عددًا من التوصيات على التقرير؛ تمھيدًا لطرح وجهة نظرها أمام المجلس.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع في مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس والتي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس؛ حيث درست اللجنة رأيها حيال مقترح مشروع النظام قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته.

يُذكر أن اللجنة الصحية تدرس -حسب اختصاصها- الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يَرِد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,907
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,499
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة