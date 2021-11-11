"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل

تَضَمّنت دورات في تصميم الثميات ودمج الريزن بالخشب للأثاث وفن السوشي والطباعة

أنهى نادي حوراء النسائي بلجنة تنمية الأفلاج، تأهيل 72 فتاة لسوق العمل، بعد تدريبهن في 6 دورات تدريبية خلال شهرين.

وكان نادي حوراء النسائي بلجنة الأفلاج، قد قدّم دورات تدريبية بدعم من أوقاف الماجد لـ"72 فتاة" من الأسر، بإسكان الملك عبدالله التنموي بمحافظة الأفلاج، تضمنت دورات في تصميم الثميات، ودمج الريزن بالخشب للأثاث، وفن السوشي، وفن الديكودين، والطباعة على الأكواب، والأمن والسلامة والصحة المهنية.

يُذكر أن نادي حوراء النسائي بلجنة تنمية الأفلاج يقدم برامج تدريبية متنوعة للسيدات بالمحافظة، وخرّج العديد من المتدربات بعد تأهيلهن وتدريبهن في الكثير من المجالات.