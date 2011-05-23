موجة طقس سيئ تقتل 20 شخصًا بالصين كانوا يشاركون في سباق جبلي

أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة بايين بمقاطعة غانسو

لَقِيَ 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، ولا يزال 5 أشخاص آخرين في عداد المفقودين في شمال غرب الصين؛ بسبب موجة طقس سيئ اجتاحت عدّائين كانوا يشاركون في سباق جبلي يمتد لمسافة 100 كلم.

وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء صباح الأحد: إن الطقس السيئ ضرب المنطقة خلال السباق الذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر قرب مدينة بايين بمقاطعة غانسو في شمال غرب البلاد؛ مشيرة إلى أن السباق أُوقِف فورًا.

وأضافت أنه حتى الساعة الثالثة من فجر الأحد تم العثور على 20 شخصًا أمواتًا، وعمليات الإنقاذ تتواصل للعثور على خمسة أشخاص لا يزالون مفقودين.

من جهتها، أوردت "صحيفة الشعب اليومية" الحكومية في تغريدة على "تويتر"، أنه تم إجلاء 151 عدّاء بسلام تحت الأمطار الغزيرة.

وتقع غانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.