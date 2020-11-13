لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات
سجّلت لبنان 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 57693، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 796 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
لبنان
لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-13
سجّلت لبنان 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 57693، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 796 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:50 PM
لبنان تسجِّل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات
سجّلت لبنان 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 102607 إصابات.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 57693، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 796 حالة بعد تسجيل 21 حالة وفاة.