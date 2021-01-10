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نائب الشورى: منقذ طفل سيول عسير عكس نخوة وشجاعة الشعب السعودي

قدّم الشكر له ووصفه بالبطل عبر الاتصال الهاتفي

بادر نائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي بالاتصال الهاتفي بـ‫البطل عامر الشهري، ‬منقذ الطفل بسيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، منوهاً ببطولته وشجاعته التي وصفها بأنها تعكس شجاعة ونخوة الشعب السعودي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "قدمت له الشكر والتقدير على العمل البطولي الذي قام به لإنقاذ حياة الشاب عبدالرحمن الشهري من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير".

وبين "السلمي" أن البطل عامر نموذج مشرف للمواطن ويعكس نخوة وشهامة وشجاعة الشعب السعودي النبيل.

وكان مغردون عبر هاشتاق قد أشادوا ببطولة المواطن عامر موسى حسن الجامدي الشهري، والذي قام بمغامرة كبيرة، حين ألقى بنفسه في مياه السيول الجارفة لإنقاذ أحد الأطفال.

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نائب الشورى: منقذ طفل سيول عسير عكس نخوة وشجاعة الشعب السعودي
سبق

بادر نائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي بالاتصال الهاتفي بـ‫البطل عامر الشهري، ‬منقذ الطفل بسيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، منوهاً ببطولته وشجاعته التي وصفها بأنها تعكس شجاعة ونخوة الشعب السعودي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "قدمت له الشكر والتقدير على العمل البطولي الذي قام به لإنقاذ حياة الشاب عبدالرحمن الشهري من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير".

وبين "السلمي" أن البطل عامر نموذج مشرف للمواطن ويعكس نخوة وشهامة وشجاعة الشعب السعودي النبيل.

وكان مغردون عبر هاشتاق قد أشادوا ببطولة المواطن عامر موسى حسن الجامدي الشهري، والذي قام بمغامرة كبيرة، حين ألقى بنفسه في مياه السيول الجارفة لإنقاذ أحد الأطفال.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
05:51 PM

نائب الشورى: منقذ طفل سيول عسير عكس نخوة وشجاعة الشعب السعودي

قدّم الشكر له ووصفه بالبطل عبر الاتصال الهاتفي

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عبدالله العنزي - الرياض
0
621

بادر نائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي بالاتصال الهاتفي بـ‫البطل عامر الشهري، ‬منقذ الطفل بسيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير، منوهاً ببطولته وشجاعته التي وصفها بأنها تعكس شجاعة ونخوة الشعب السعودي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "قدمت له الشكر والتقدير على العمل البطولي الذي قام به لإنقاذ حياة الشاب عبدالرحمن الشهري من الغرق في سيول مركز أحد ثربان بمنطقة عسير".

وبين "السلمي" أن البطل عامر نموذج مشرف للمواطن ويعكس نخوة وشهامة وشجاعة الشعب السعودي النبيل.

وكان مغردون عبر هاشتاق قد أشادوا ببطولة المواطن عامر موسى حسن الجامدي الشهري، والذي قام بمغامرة كبيرة، حين ألقى بنفسه في مياه السيول الجارفة لإنقاذ أحد الأطفال.

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