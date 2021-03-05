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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
03:36 PM
اخر تعديل
05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
05:42 PM

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
18
12,193

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 5 مارس 2021، تسجيل 384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379092 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 396922 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6519 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2651 والحالات الحرجة 509 حالة.

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