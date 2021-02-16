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بنجلاديش.. الحكم بإعدام 5 متشددين قتلوا مدوّنًا أمريكيًّا

أحدهم ضابط برتبة رائد

قضت محكمة في بنجلاديش، اليوم (الثلاثاء)، على خمسة متشددين بالإعدام؛ لقتلهم المدون الأمريكي من أصل بنجلاديشي أفيجيت روي، الذي انتقد التطرف الديني قبل ستة أعوام.

وأوضح المدّعي العام غلام ساروار خان أن الرائد العسكري المطرود من الجيش سيد ضياء الحق، الذي يُعتقد أنه قائد المجموعة، والمتهم بالتخطيط لقتل "روي"، كان أحد رجلين حوكما غيابيًّا وحُكم عليهما بالإعدام.

وأضاف أن المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب قضت على أحدهم بالسجن مدى الحياة.

ومن جهتها ذكرت أرملة "روي" أن الحكم لن يجلب السلام لعائلتها.

و"روي" مهندس من أصل بنجلاديش، تعرض للضرب حتى الموت من قبل مهاجمين يستخدمون المناجل في فبراير 2015، أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته من معرض للكتاب في دكا، وأصيبت زوجته المدونة رفيدة بونيا أحمد بجروح في الرأس وفقدت إبهامها في الهجوم.

بنجلاديش المدون الأمريكي

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بنجلاديش.. الحكم بإعدام 5 متشددين قتلوا مدوّنًا أمريكيًّا
سبق

قضت محكمة في بنجلاديش، اليوم (الثلاثاء)، على خمسة متشددين بالإعدام؛ لقتلهم المدون الأمريكي من أصل بنجلاديشي أفيجيت روي، الذي انتقد التطرف الديني قبل ستة أعوام.

وأوضح المدّعي العام غلام ساروار خان أن الرائد العسكري المطرود من الجيش سيد ضياء الحق، الذي يُعتقد أنه قائد المجموعة، والمتهم بالتخطيط لقتل "روي"، كان أحد رجلين حوكما غيابيًّا وحُكم عليهما بالإعدام.

وأضاف أن المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب قضت على أحدهم بالسجن مدى الحياة.

ومن جهتها ذكرت أرملة "روي" أن الحكم لن يجلب السلام لعائلتها.

و"روي" مهندس من أصل بنجلاديش، تعرض للضرب حتى الموت من قبل مهاجمين يستخدمون المناجل في فبراير 2015، أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته من معرض للكتاب في دكا، وأصيبت زوجته المدونة رفيدة بونيا أحمد بجروح في الرأس وفقدت إبهامها في الهجوم.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
08:42 PM

بنجلاديش.. الحكم بإعدام 5 متشددين قتلوا مدوّنًا أمريكيًّا

أحدهم ضابط برتبة رائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة في بنجلاديش، اليوم (الثلاثاء)، على خمسة متشددين بالإعدام؛ لقتلهم المدون الأمريكي من أصل بنجلاديشي أفيجيت روي، الذي انتقد التطرف الديني قبل ستة أعوام.

وأوضح المدّعي العام غلام ساروار خان أن الرائد العسكري المطرود من الجيش سيد ضياء الحق، الذي يُعتقد أنه قائد المجموعة، والمتهم بالتخطيط لقتل "روي"، كان أحد رجلين حوكما غيابيًّا وحُكم عليهما بالإعدام.

وأضاف أن المحكمة الخاصة بمكافحة الإرهاب قضت على أحدهم بالسجن مدى الحياة.

ومن جهتها ذكرت أرملة "روي" أن الحكم لن يجلب السلام لعائلتها.

و"روي" مهندس من أصل بنجلاديش، تعرض للضرب حتى الموت من قبل مهاجمين يستخدمون المناجل في فبراير 2015، أثناء عودته إلى المنزل مع زوجته من معرض للكتاب في دكا، وأصيبت زوجته المدونة رفيدة بونيا أحمد بجروح في الرأس وفقدت إبهامها في الهجوم.

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