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"الأرصاد" تنبّه: أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
10:16 AM

"الأرصاد" تنبّه: أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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