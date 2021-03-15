"الأرصاد" تنبّه: أتربة مثارة ورياح نشطة على حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.حائل الأرصاد حالة الطقس
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى-يتضمن أتربةً مثارة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الخامسة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.