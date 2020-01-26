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طلاب الأزهر يزورون جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالوا: الكتاب السعودي من أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها

استقبل جناح المملكة المشارك في فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، وفدًا من طلاب المدارس الثانوية الأزهرية.

وأكد طلاب الأزهر -خلال زيارتهم- أن الجناح السعودي بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يُعد من أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها؛ لما يتميز به من التوثيق والتحقيق؛ فضلًا عن السمعة الطيبة التي يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب.

كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات.

جناح المملكة العربية السعودية معرض القاهرة الدولي للكتاب

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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طلاب الأزهر يزورون جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
سبق

استقبل جناح المملكة المشارك في فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، وفدًا من طلاب المدارس الثانوية الأزهرية.

وأكد طلاب الأزهر -خلال زيارتهم- أن الجناح السعودي بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يُعد من أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها؛ لما يتميز به من التوثيق والتحقيق؛ فضلًا عن السمعة الطيبة التي يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب.

كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:25 AM

طلاب الأزهر يزورون جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالوا: الكتاب السعودي من أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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استقبل جناح المملكة المشارك في فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، وفدًا من طلاب المدارس الثانوية الأزهرية.

وأكد طلاب الأزهر -خلال زيارتهم- أن الجناح السعودي بات مقصدًا سنويًّا لزيارته؛ لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يُعد من أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها؛ لما يتميز به من التوثيق والتحقيق؛ فضلًا عن السمعة الطيبة التي يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب.

كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات.

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