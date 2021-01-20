"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365563 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357177 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6338 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2048 والحالات الحرجة 331 حالة.
"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-01-20
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365563 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357177 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6338 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2048 والحالات الحرجة 331 حالة.
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 238 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 173 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 365563 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 357177 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6338 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2048 والحالات الحرجة 331 حالة.