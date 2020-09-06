النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

تونس.. مقتل 3 إرهابيين في هجوم استهدف شرطيين بمنطقة سياحية

"الداخلية" وصفت الحادثة بعملية دهس

قُتل ثلاثة إرهابيين بنيران الشرطة التونسية، اليوم (الأحد) بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.

وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن إرهابيين طعنوا اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما، ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة، وفقاً لـ"رويترز".

ولاحقاً أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.

والقنطاوي، منطقة سياحية تعج بالفنادق، التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

تونس

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس.. مقتل 3 إرهابيين في هجوم استهدف شرطيين بمنطقة سياحية
سبق

قُتل ثلاثة إرهابيين بنيران الشرطة التونسية، اليوم (الأحد) بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.

وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن إرهابيين طعنوا اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما، ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة، وفقاً لـ"رويترز".

ولاحقاً أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.

والقنطاوي، منطقة سياحية تعج بالفنادق، التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
02:25 PM

تونس.. مقتل 3 إرهابيين في هجوم استهدف شرطيين بمنطقة سياحية

"الداخلية" وصفت الحادثة بعملية دهس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,314

قُتل ثلاثة إرهابيين بنيران الشرطة التونسية، اليوم (الأحد) بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.

وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن إرهابيين طعنوا اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما، ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة، وفقاً لـ"رويترز".

ولاحقاً أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.

والقنطاوي، منطقة سياحية تعج بالفنادق، التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,740
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,299

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة