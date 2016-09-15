أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم ترسو في شرق روسيا استعداداً لبدء التشغيل

تسهم في توفير 25٪ من كهرباء العالم بحلول عام 2050

رست أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم الملقبة بـ"الأكاديمي لومونوسوف"، في ميناء بيفيك الواقع بشبه جزيرة تشوكوتكا، حيث موقعها الدائم بأقصى شرق روسيا؛ استعداداً لبدء عمليات الإنتاج بحلول نهاية العام.



وتعد "الأكاديمي لومونوسوف" أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم تعتمد على تكنولوجيا المفاعلات الصغيرة "SMR"؛ و"النموذج الأول العامل" لمصدر موثوق لإمداد الطاقة منخفضة الكربون في المناطق النائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشوف: "ربما تكون هذه خطوة صغيرة لتحقيق التنمية المستدامة في القطب الشمالي، لكنها قفزة هائلة لإزالة الكربون عن المناطق البعيدة عن شبكة الطاقة" وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "يعد ذلك نقطة تحول في تطوير محطات الطاقة النووية الصغيرة في العالم".

ورحب علماء وخبراء الطاقة النووية وعلماء البيئة في جميع أنحاء العالم بالمشروع.

وقالت أجنيتا رايزنج المدير العام للرابطة النووية العالمية: "لتحقيق هدف الصناعة النووية المتمثل في توفير 25٪ على الأقل من الكهرباء في العالم بحلول عام 2050، سنحتاج إلى توفير فوائد الطاقة النووية لعدد أكبر من الناس في مجموعة واسعة من المواقع. وتعد "الأكاديمي لومونوسوف" الأولى من فئة جديدة من محطات الطاقة النووية الصغيرة، متعددة الاستخدامات والتي ستوفر الكهرباء والحرارة والمياه النظيفة والموثوق بها، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".