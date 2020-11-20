رسمياً.. تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وتحديد مواعيد الاختبارات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستدشّن نظام إصدار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات بعد 10 أيام، وتحديداً في الأول من ديسمبر المقبل.
ونشرت الهيئة المعايير والضوابط ومواعيد الاختبارات.
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستدشّن نظام إصدار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات بعد 10 أيام، وتحديداً في الأول من ديسمبر المقبل.
ونشرت الهيئة المعايير والضوابط ومواعيد الاختبارات.هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستدشّن نظام إصدار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات بعد 10 أيام، وتحديداً في الأول من ديسمبر المقبل.
ونشرت الهيئة المعايير والضوابط ومواعيد الاختبارات.
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستدشّن نظام إصدار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات بعد 10 أيام، وتحديداً في الأول من ديسمبر المقبل.
ونشرت الهيئة المعايير والضوابط ومواعيد الاختبارات.