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"أتلتيكو مدريد" يودع بثنائية وحمراء .. و"أتلتيك بلباو" وجهاً لوجه أمام ريال مدريد

في نهائي السوبر الإسباني الأحد المقبل في العاصمة السعودية

تأهل فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لمواجهة نظيره ريال مدريد، الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن تخطى عقبة نظيره أتلتيكو مدريد 2/1 , وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت محاولات لاعب أتلتيكو مدريد "فيليكس" ولاعب بلباو " ويلميز" الأبرز, إلا أنها كانت محاولات سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 62 ابتسم الحظ لأتلتيكو مدريد بعد رأسية "جواو فيليكس" التي حولها حارس بلباو "سيمون " في مرماه بالخطأ كهدف أول .

وفي الدقيقة 70 دفع المدير الفني لأتلتيكو مدريد باللاعب " سواريز" بدلاً عن " انخيل كوريا" .

وعادل النتيجة لبلباو، المدافع "يراز الفاريز" برأسية على يسار الحارس " اوبلاك" عند الدقيقة 77، قبل أن يضع " ويليامز" فريقه بلباو في المقدمة، بهدف ثاني، من أرضية زاحفة عند الدقيقة 81، استقرت داخل الشباك .

وفي الوقت بدلاً من الضائع 3+90 خرج لاعب أتلتيكو مدريد " خيمينيز" بالبطاقة الحمراء.

كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"أتلتيكو مدريد" يودع بثنائية وحمراء .. و"أتلتيك بلباو" وجهاً لوجه أمام ريال مدريد
سبق

تأهل فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لمواجهة نظيره ريال مدريد، الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن تخطى عقبة نظيره أتلتيكو مدريد 2/1 , وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت محاولات لاعب أتلتيكو مدريد "فيليكس" ولاعب بلباو " ويلميز" الأبرز, إلا أنها كانت محاولات سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 62 ابتسم الحظ لأتلتيكو مدريد بعد رأسية "جواو فيليكس" التي حولها حارس بلباو "سيمون " في مرماه بالخطأ كهدف أول .

وفي الدقيقة 70 دفع المدير الفني لأتلتيكو مدريد باللاعب " سواريز" بدلاً عن " انخيل كوريا" .

وعادل النتيجة لبلباو، المدافع "يراز الفاريز" برأسية على يسار الحارس " اوبلاك" عند الدقيقة 77، قبل أن يضع " ويليامز" فريقه بلباو في المقدمة، بهدف ثاني، من أرضية زاحفة عند الدقيقة 81، استقرت داخل الشباك .

وفي الوقت بدلاً من الضائع 3+90 خرج لاعب أتلتيكو مدريد " خيمينيز" بالبطاقة الحمراء.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
12:18 AM

"أتلتيكو مدريد" يودع بثنائية وحمراء .. و"أتلتيك بلباو" وجهاً لوجه أمام ريال مدريد

في نهائي السوبر الإسباني الأحد المقبل في العاصمة السعودية

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أحمد سرور - الرياض
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تأهل فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لمواجهة نظيره ريال مدريد، الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن تخطى عقبة نظيره أتلتيكو مدريد 2/1 , وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكانت محاولات لاعب أتلتيكو مدريد "فيليكس" ولاعب بلباو " ويلميز" الأبرز, إلا أنها كانت محاولات سلبية.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 62 ابتسم الحظ لأتلتيكو مدريد بعد رأسية "جواو فيليكس" التي حولها حارس بلباو "سيمون " في مرماه بالخطأ كهدف أول .

وفي الدقيقة 70 دفع المدير الفني لأتلتيكو مدريد باللاعب " سواريز" بدلاً عن " انخيل كوريا" .

وعادل النتيجة لبلباو، المدافع "يراز الفاريز" برأسية على يسار الحارس " اوبلاك" عند الدقيقة 77، قبل أن يضع " ويليامز" فريقه بلباو في المقدمة، بهدف ثاني، من أرضية زاحفة عند الدقيقة 81، استقرت داخل الشباك .

وفي الوقت بدلاً من الضائع 3+90 خرج لاعب أتلتيكو مدريد " خيمينيز" بالبطاقة الحمراء.

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