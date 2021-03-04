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مباراة دراماتيكية.. "الباطن" ينتفض ويرفض الهزيمة أمام "التعاون"

رفض الباطن الهزيمة أمام شقيقه التعاون في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق حيث سجل التعاون هدفين في الشوط الأول قبل أن ينجح الباطن في التعادل في شوط المباراة الثاني.

أهداف المباراة جاءت عن طريق لياندر توامبا في الدقيقتين 6 و45+ 3 وفي شوط المباراة الثاني نجح المحترف فابيو ابرو ( هداف الدوري 15 هدفاً ) ويوسف المزيريب في تسجيل هدفي التعادل للباطن.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة 32 كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر عند النقطة 28.

التعاون الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة دراماتيكية.. "الباطن" ينتفض ويرفض الهزيمة أمام "التعاون"
سبق

رفض الباطن الهزيمة أمام شقيقه التعاون في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق حيث سجل التعاون هدفين في الشوط الأول قبل أن ينجح الباطن في التعادل في شوط المباراة الثاني.

أهداف المباراة جاءت عن طريق لياندر توامبا في الدقيقتين 6 و45+ 3 وفي شوط المباراة الثاني نجح المحترف فابيو ابرو ( هداف الدوري 15 هدفاً ) ويوسف المزيريب في تسجيل هدفي التعادل للباطن.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة 32 كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر عند النقطة 28.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
09:05 PM

مباراة دراماتيكية.. "الباطن" ينتفض ويرفض الهزيمة أمام "التعاون"

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محمد السيّد - الرياض
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رفض الباطن الهزيمة أمام شقيقه التعاون في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق حيث سجل التعاون هدفين في الشوط الأول قبل أن ينجح الباطن في التعادل في شوط المباراة الثاني.

أهداف المباراة جاءت عن طريق لياندر توامبا في الدقيقتين 6 و45+ 3 وفي شوط المباراة الثاني نجح المحترف فابيو ابرو ( هداف الدوري 15 هدفاً ) ويوسف المزيريب في تسجيل هدفي التعادل للباطن.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد التعاون عند النقطة 32 كما ارتفع رصيد الباطن هو الآخر عند النقطة 28.

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