"فزعة أهل".. حملة لترميم وتأثيث 20 منزلاً للأسر المحتاجة بالشرقية

بتكلفة مليون و300 ألف ريال.. أطلقتها جمعية "ترميم" الخيرية

أطلقت جمعية "ترميم" الخيرية بالشرقية، حملة تسويقية بعنوان "فزعة أهل" لترميم وتأثيث 20 منزلاً من منازل الأسر المحتاجة، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و300 ألف ريال.

وتسعى الحملة لدعوة أفراد المجتمع للمساهمة بترميم وتأثيث المنازل المستهدفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، أن الحملة تهدف لتغطية تكاليف ترميم وتأثيث المنازل بمتوسط تكلفة 65 ألف ريال للمنزل الواحد.

كما تهدف لإحياء قيم التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وتحقيق استدامة المتبرعين، من خلال متجر احترافي وحفظ قواعد البيانات، وإدارة التواصل مع المتبرعين بشكل مميز بإجمالي 5 آلاف متبرع ومتبرعة تكرر تبرعهم في المتجر.

وأضاف "الخالدي" أن "تنفيذ الحملة سيكون طوال فترة الموسم بمشاركة عدد من الجمهور، ومنهم الفريق التنفيذي للجمعية وأصدقاء ترميم في (ليالي ترميم) وشركاء النجاح الداعمين للجمعية، بالإضافة للشركات الرائدة والمؤثرين من المجتمع والإعلاميين المتطوعين".



يذكر أن طرق التبرع للحملة عن طريق المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية المعتمدة أو المساهمة عبر الرسائل القصيرة للرقم الموحد 5289.