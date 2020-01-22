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"القارحي" خرج ولم يعد منذ 4 أشهر .. وذووه يناشدون البحث عنه

بالعقد الخامس ويعاني اعتلالات نفسية .. أهله: أبلغنا شرطة الكعكية باختفائه

ناشد ذوو المواطن صقير بن فتى سفر القارحي؛ المفقود منذ أربعة أشهر، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بقرية دفاق- جنوبي مكة المكرّمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "صقير" البالغ من العمر 55 عاماً غادر منزل أسرته بقرية دفاق الواقعة جنوبي مكة المكرّمة في تاريخ 2 / 2 / 1441 ولم يعد إلى منزل أسرته حتى الآن.

وأضافوا: يذهب كل مرة إلى الحرم المكي الشريف ويعود خلال يومين، إلا أن هذه المرة لم يعد منذ أربعة أشهر.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، إلى جانب المسجد الحرام، دون جدوى.

ولفتوا إلى أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية، ولديه ملف بمستشفى الصحة النفسية بمكة المكرّمة، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة الكعكية منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه التواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقم الآتي: (0503538482).

مكة المكرّمة القارحي خرج ولم يعد مناشدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القارحي" خرج ولم يعد منذ 4 أشهر .. وذووه يناشدون البحث عنه
سبق

ناشد ذوو المواطن صقير بن فتى سفر القارحي؛ المفقود منذ أربعة أشهر، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بقرية دفاق- جنوبي مكة المكرّمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "صقير" البالغ من العمر 55 عاماً غادر منزل أسرته بقرية دفاق الواقعة جنوبي مكة المكرّمة في تاريخ 2 / 2 / 1441 ولم يعد إلى منزل أسرته حتى الآن.

وأضافوا: يذهب كل مرة إلى الحرم المكي الشريف ويعود خلال يومين، إلا أن هذه المرة لم يعد منذ أربعة أشهر.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، إلى جانب المسجد الحرام، دون جدوى.

ولفتوا إلى أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية، ولديه ملف بمستشفى الصحة النفسية بمكة المكرّمة، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة الكعكية منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه التواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقم الآتي: (0503538482).

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:03 PM
اخر تعديل
22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
01:23 PM

"القارحي" خرج ولم يعد منذ 4 أشهر .. وذووه يناشدون البحث عنه

بالعقد الخامس ويعاني اعتلالات نفسية .. أهله: أبلغنا شرطة الكعكية باختفائه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
4,016

ناشد ذوو المواطن صقير بن فتى سفر القارحي؛ المفقود منذ أربعة أشهر، البحث عنه، بعد أن تغيّب وخرج من منزل أسرته بقرية دفاق- جنوبي مكة المكرّمة، ولم يعد حتى الآن.

وقال ذووه، في مناشدة تلقتها "سبق"، إن مفقودهم "صقير" البالغ من العمر 55 عاماً غادر منزل أسرته بقرية دفاق الواقعة جنوبي مكة المكرّمة في تاريخ 2 / 2 / 1441 ولم يعد إلى منزل أسرته حتى الآن.

وأضافوا: يذهب كل مرة إلى الحرم المكي الشريف ويعود خلال يومين، إلا أن هذه المرة لم يعد منذ أربعة أشهر.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عنه في كل مكان من مستشفيات ونحوها، إلى جانب المسجد الحرام، دون جدوى.

ولفتوا إلى أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية، ولديه ملف بمستشفى الصحة النفسية بمكة المكرّمة، مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة الكعكية منذ فقده، فيما لا يزال البحث عنه متواصلاً.

وطالبوا مَن يجده أو يعثر عليه التواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقم الآتي: (0503538482).

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