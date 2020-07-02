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لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات إلى 35 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، سبعة من المقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سُجّلت بين الوافدين من الخارج مما رفع العدد إلى 1796 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2469 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1242، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، سبعة من المقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سُجّلت بين الوافدين من الخارج مما رفع العدد إلى 1796 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2469 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1242، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:47 PM

لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات إلى 35 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، سبعة من المقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة سُجّلت بين الوافدين من الخارج مما رفع العدد إلى 1796 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2469 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1242، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 35 حالة وفاة.

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