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أمانة الرياض: أكثر من 106 آلاف طلب على الرخص المهنية والإنشائية خلال 6 أشهر

وفق مؤشرات قياس أداء البلديّات التي اعتمدته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

تلقّت البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 ما يزيد على 106 آلاف طلب على الرخص المهنية والإنشائية، حسب ما أظهرت مؤشرات قياس أداء البلديّات الذي اعتمدته الأمانة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات البلديّة المقدمة للمستفيدين.

واستقبلت بلديات مدينة الرياض 73.745 طلباً إلكترونياً على الرخص المهنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأعيد للمستفيدين 14.771 طلباً؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، بينما باشرت البلديّات إتمام 58.974 من الطلبات، وأنجزت منها ما نسبته 97 بالمائة، ولا يزال 2 بالمائة تحت الإجراء، فيما بلغت نسبة المتأخر عن الإنجاز 1 بالمائة.

وتعاملت بلديّات العاصمة مع 32.967 طلباً إلكترونيّاً على الرخص الإنشائية، أعيد منها للمستفيدين 3.397 طلباً لاستكمال الاشتراطات، فيما باشرت 29.570 طلباً، وتمكّن من إنجاز 98 بالمائة منها، ولا تزال 1 بالمائة من الطلبات تحت الإجراء، وبلغت النسبة ذاتها في المتأخرة.

وأوضحت الأمانة أن مؤشرات قياس الأداء للبلديّات هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع البلدي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ونيل رضاهم، مؤكدة أن نسب الإنجاز والتأخير في المؤشرات تنطلق من معيار مدة التنفيذ، حيث حددت مدة تنفيذ خدمات الرخص المهنية بـ5 أيام عمل كحد أعلى، و10 أيام عمل بالنسبة لتنفيذ خدمات الرخص الإنشائية.

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أمانة الرياض: أكثر من 106 آلاف طلب على الرخص المهنية والإنشائية خلال 6 أشهر
سبق

تلقّت البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 ما يزيد على 106 آلاف طلب على الرخص المهنية والإنشائية، حسب ما أظهرت مؤشرات قياس أداء البلديّات الذي اعتمدته الأمانة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات البلديّة المقدمة للمستفيدين.

واستقبلت بلديات مدينة الرياض 73.745 طلباً إلكترونياً على الرخص المهنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأعيد للمستفيدين 14.771 طلباً؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، بينما باشرت البلديّات إتمام 58.974 من الطلبات، وأنجزت منها ما نسبته 97 بالمائة، ولا يزال 2 بالمائة تحت الإجراء، فيما بلغت نسبة المتأخر عن الإنجاز 1 بالمائة.

وتعاملت بلديّات العاصمة مع 32.967 طلباً إلكترونيّاً على الرخص الإنشائية، أعيد منها للمستفيدين 3.397 طلباً لاستكمال الاشتراطات، فيما باشرت 29.570 طلباً، وتمكّن من إنجاز 98 بالمائة منها، ولا تزال 1 بالمائة من الطلبات تحت الإجراء، وبلغت النسبة ذاتها في المتأخرة.

وأوضحت الأمانة أن مؤشرات قياس الأداء للبلديّات هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع البلدي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ونيل رضاهم، مؤكدة أن نسب الإنجاز والتأخير في المؤشرات تنطلق من معيار مدة التنفيذ، حيث حددت مدة تنفيذ خدمات الرخص المهنية بـ5 أيام عمل كحد أعلى، و10 أيام عمل بالنسبة لتنفيذ خدمات الرخص الإنشائية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
09:33 AM

أمانة الرياض: أكثر من 106 آلاف طلب على الرخص المهنية والإنشائية خلال 6 أشهر

وفق مؤشرات قياس أداء البلديّات التي اعتمدته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقّت البوابة الإلكترونية لأمانة منطقة الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 ما يزيد على 106 آلاف طلب على الرخص المهنية والإنشائية، حسب ما أظهرت مؤشرات قياس أداء البلديّات الذي اعتمدته الأمانة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات البلديّة المقدمة للمستفيدين.

واستقبلت بلديات مدينة الرياض 73.745 طلباً إلكترونياً على الرخص المهنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وأعيد للمستفيدين 14.771 طلباً؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، بينما باشرت البلديّات إتمام 58.974 من الطلبات، وأنجزت منها ما نسبته 97 بالمائة، ولا يزال 2 بالمائة تحت الإجراء، فيما بلغت نسبة المتأخر عن الإنجاز 1 بالمائة.

وتعاملت بلديّات العاصمة مع 32.967 طلباً إلكترونيّاً على الرخص الإنشائية، أعيد منها للمستفيدين 3.397 طلباً لاستكمال الاشتراطات، فيما باشرت 29.570 طلباً، وتمكّن من إنجاز 98 بالمائة منها، ولا تزال 1 بالمائة من الطلبات تحت الإجراء، وبلغت النسبة ذاتها في المتأخرة.

وأوضحت الأمانة أن مؤشرات قياس الأداء للبلديّات هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تطوير عمل القطاع البلدي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ونيل رضاهم، مؤكدة أن نسب الإنجاز والتأخير في المؤشرات تنطلق من معيار مدة التنفيذ، حيث حددت مدة تنفيذ خدمات الرخص المهنية بـ5 أيام عمل كحد أعلى، و10 أيام عمل بالنسبة لتنفيذ خدمات الرخص الإنشائية.

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