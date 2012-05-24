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قبل التنفيذ بساحة القصاص.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه بتبوك لوجه الله

موقف إنساني نبيل من "العمراني" لقي إشادات وتفاعلاً في مواقع التواصل

شهدت تبوك، اليوم الإثنين، موقفاً انسانياً نبيلاً، من المواطن عوض سليمان النخيري العمراني؛ بعد أن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص في ساحة القصاص.

إذ كان من المقرر تنفيذ الحكم، صباح اليوم الإثنين، بعد صدور الحكم على القاتل إثر الجريمة التي ارتكبها خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً مع ما أقدم عليه "العمراني"؛ وسط ثناء وإشادات به، مشيدين بهذا الموقف الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل التنفيذ بساحة القصاص.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه بتبوك لوجه الله
سبق

شهدت تبوك، اليوم الإثنين، موقفاً انسانياً نبيلاً، من المواطن عوض سليمان النخيري العمراني؛ بعد أن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص في ساحة القصاص.

إذ كان من المقرر تنفيذ الحكم، صباح اليوم الإثنين، بعد صدور الحكم على القاتل إثر الجريمة التي ارتكبها خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً مع ما أقدم عليه "العمراني"؛ وسط ثناء وإشادات به، مشيدين بهذا الموقف الإنساني.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:00 PM

قبل التنفيذ بساحة القصاص.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه بتبوك لوجه الله

موقف إنساني نبيل من "العمراني" لقي إشادات وتفاعلاً في مواقع التواصل

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بدر الجبل - تبوك
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2,181

شهدت تبوك، اليوم الإثنين، موقفاً انسانياً نبيلاً، من المواطن عوض سليمان النخيري العمراني؛ بعد أن تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى؛ وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص في ساحة القصاص.

إذ كان من المقرر تنفيذ الحكم، صباح اليوم الإثنين، بعد صدور الحكم على القاتل إثر الجريمة التي ارتكبها خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً مع ما أقدم عليه "العمراني"؛ وسط ثناء وإشادات به، مشيدين بهذا الموقف الإنساني.

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