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الأخضر تحت 20 عاماً يجري مناورة في ختام معسكر جدة

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء؛ مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، الذي جاء في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لصالح الفريق الأخضر بنتيجة 2-0، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الأولى.

وجاء هذا التجمّع الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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الأخضر تحت 20 عاماً يجري مناورة في ختام معسكر جدة
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء؛ مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، الذي جاء في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لصالح الفريق الأخضر بنتيجة 2-0، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الأولى.

وجاء هذا التجمّع الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
08:59 PM

الأخضر تحت 20 عاماً يجري مناورة في ختام معسكر جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء؛ مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمدينة جدة، الذي جاء في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لصالح الفريق الأخضر بنتيجة 2-0، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الأولى.

وجاء هذا التجمّع الأول ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استشكافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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