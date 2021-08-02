"ميسي" يقترب من تجديد العلاقة مع برشلونة .. "لابورتا" يطمئن الجماهير

العقد الجديد مدته خمس سنوات مع خفض الراتب

قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إن مفاوضات تجديد عقد المهاجم ليونيل ميسي تتقدم بشكل جيد.



وكان عقد النجم الأرجنتيني قد انتهى في نهاية يونيو الماضي وأصبح لاعبًا حرًا الآن.



وأشارت وسائل إعلام إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد لخمس سنوات مع خفض راتبه ويأمل النادي في أن يساعد ذلك في الالتزام بمتطلبات اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأبلغ لابورتا مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين: "نفعل كل شيء ممكن وتتقدم المفاوضات على نحو جيد وتمضي الأمور في الإطار الذي توقعناه وما زلنا في مناقشات".



وتابع: "يريد ليونيل البقاء في برشلونة وسنبذل كل جهد ممكن والأولوية له للبقاء هنا ولأنه أفضل لاعب في العالم يجب أن نشعر بالامتنان لذلك"، وفقًا لـ "رويترز" .