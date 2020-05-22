صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ عن ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما، والتنقل بهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
شرطة القصيم: ضبط مواطن ومقيم استغلّا تصريحاً بالتنقل لإخفاء أشخاص آخرين في مركبتيهما والتنقل بهم
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ عن ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما، والتنقل بهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.الجهات الأمنية
اعلان
شرطة القصيم: ضبط مواطن ومقيم استغلّا تصريحاً بالتنقل لإخفاء أشخاص آخرين في مركبتيهما والتنقل بهموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-22
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:32 PM
شرطة القصيم: ضبط مواطن ومقيم استغلّا تصريحاً بالتنقل لإخفاء أشخاص آخرين في مركبتيهما والتنقل بهم
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ عن ضبط مواطنٍ ومقيم استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما، والتنقل بهم وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,450
91 مليار ..
29 يناير
16,628
70 مليار ..
26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار
31 يوليو
42,517
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك
حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة
جمعان الكرت
صنبور ماء نقي
حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!
عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!
محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟
عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة
علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة
عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات
عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي
محمد المالكي