الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
حالة الطقس
الأرصاد
المدينة المنورة
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-18
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
09:09 AM
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع)، تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.