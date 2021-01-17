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مدني الرياض يحاصر حريق مستودعات طريق الخرج القديم

الفرق باشرت مساء أمس.. دون وقوع إصابات حتى تاريخه

قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.

الدفاع المدني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني الرياض يحاصر حريق مستودعات طريق الخرج القديم
سبق

قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
08:30 AM

مدني الرياض يحاصر حريق مستودعات طريق الخرج القديم

الفرق باشرت مساء أمس.. دون وقوع إصابات حتى تاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.

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