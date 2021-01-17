وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.

قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

مدني الرياض يحاصر حريق مستودعات طريق الخرج القديم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-17 قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم. وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 08:30 AM

مدني الرياض يحاصر حريق مستودعات طريق الخرج القديم الفرق باشرت مساء أمس.. دون وقوع إصابات حتى تاريخه





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قالت مديرية الدفاع المدني، إن مدني الرياض حاصر الحريق الذي اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

وأكّد في تغريدة على حساب المديرية بتويتر، في وقت متأخر من مساء أمس، أن محاصرة الحريق جاءت دون وقوع إصابات حتى الآن.