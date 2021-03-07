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حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40

البرنامـج دفع منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال

أشار برنامج حساب المواطن، اليوم، إلى أن إيداع الدفعة الـ 40 للمستفيدين سيكون بعد 3 أيام، وتحديداً الأربعاء المقبل، الموافق 10 مارس.

وفي 10 فبراير الماضي، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد.

وبيّن البرنامج في حينه، أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40
سبق

أشار برنامج حساب المواطن، اليوم، إلى أن إيداع الدفعة الـ 40 للمستفيدين سيكون بعد 3 أيام، وتحديداً الأربعاء المقبل، الموافق 10 مارس.

وفي 10 فبراير الماضي، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد.

وبيّن البرنامج في حينه، أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
10:41 AM

حساب المواطن: 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة 40

البرنامـج دفع منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار برنامج حساب المواطن، اليوم، إلى أن إيداع الدفعة الـ 40 للمستفيدين سيكون بعد 3 أيام، وتحديداً الأربعاء المقبل، الموافق 10 مارس.

وفي 10 فبراير الماضي، أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد.

وبيّن البرنامج في حينه، أنه بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 13 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 90 مليار ريال؛ منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,974
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,092

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