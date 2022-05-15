"هتون الصقري" تحصد الدكتوراه من جامعة الملك سعود

يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود.
وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي".
يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود.
وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي".
يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود.
وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي".
يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود.
وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي".