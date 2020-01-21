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إيران: عاجزون عن تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

يصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليمهما .. أسقطها "الحرس الثوري" بصاروخ

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكّن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها "الحرس الثوري" بصاروخ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قُتل كان مَن كان على متنها وعددهم 176 شخصاً، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها "لم تتلقَ رداً إيجابياً حتى الآن".

وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قُتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.

ويصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين، فيما تقول طهران إنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وجاء موقف إيران المتشدّد بعدما أعلنت في وقت سابق، أنها ستسلّم الصندوقين إلى كييف، لكنها تراجعت عن ذلك.

وربما تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين، خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وبعد أيامٍ من الإنكار، أقرّت إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ أطلقه "الحرس الثوري" على الطائرة التي كانت قد أقلعت لتوها من مطار الخميني في طهران.

إيران تحطم طائرة أوكرانية

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إيران: عاجزون عن تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية
سبق

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكّن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها "الحرس الثوري" بصاروخ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قُتل كان مَن كان على متنها وعددهم 176 شخصاً، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها "لم تتلقَ رداً إيجابياً حتى الآن".

وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قُتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.

ويصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين، فيما تقول طهران إنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وجاء موقف إيران المتشدّد بعدما أعلنت في وقت سابق، أنها ستسلّم الصندوقين إلى كييف، لكنها تراجعت عن ذلك.

وربما تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين، خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وبعد أيامٍ من الإنكار، أقرّت إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ أطلقه "الحرس الثوري" على الطائرة التي كانت قد أقلعت لتوها من مطار الخميني في طهران.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
09:47 AM

إيران: عاجزون عن تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

يصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليمهما .. أسقطها "الحرس الثوري" بصاروخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتمكّن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها "الحرس الثوري" بصاروخ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران، أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قُتل كان مَن كان على متنها وعددهم 176 شخصاً، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها "لم تتلقَ رداً إيجابياً حتى الآن".

وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قُتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.

ويصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين، فيما تقول طهران إنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وجاء موقف إيران المتشدّد بعدما أعلنت في وقت سابق، أنها ستسلّم الصندوقين إلى كييف، لكنها تراجعت عن ذلك.

وربما تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين، خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وبعد أيامٍ من الإنكار، أقرّت إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ أطلقه "الحرس الثوري" على الطائرة التي كانت قد أقلعت لتوها من مطار الخميني في طهران.

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