قال متحدث تعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، إنه بناء على ما وردنا من الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية (تنبيه متقدم)؛ أصدر مدير التعليم ببيشة قراره بتعليق الدوام بمدارس محافظة بيشة ومحافظة تثليث والمراكز التابعة لها (بنين وبنات) غدا الاثنين، واستمرار الدوام بمدارس محافظة بالقرن والمراكز التابعة لها، ومدارس خيبر الجنوب.
تعليق الدراسة في محافظتي بيشة وتثليث غدا الاثنين
استمرارها في بالقرن ومراكزها وخيبر الجنوب
قال متحدث تعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، إنه بناء على ما وردنا من الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية (تنبيه متقدم)؛ أصدر مدير التعليم ببيشة قراره بتعليق الدوام بمدارس محافظة بيشة ومحافظة تثليث والمراكز التابعة لها (بنين وبنات) غدا الاثنين، واستمرار الدوام بمدارس محافظة بالقرن والمراكز التابعة لها، ومدارس خيبر الجنوب.
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تعليق الدراسة في محافظتي بيشة وتثليث غدا الاثنينسعود الدعجاني سبق 2018-02-25
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
10:43 PM
تعليق الدراسة في محافظتي بيشة وتثليث غدا الاثنين
استمرارها في بالقرن ومراكزها وخيبر الجنوب
قال متحدث تعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي، إنه بناء على ما وردنا من الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية (تنبيه متقدم)؛ أصدر مدير التعليم ببيشة قراره بتعليق الدوام بمدارس محافظة بيشة ومحافظة تثليث والمراكز التابعة لها (بنين وبنات) غدا الاثنين، واستمرار الدوام بمدارس محافظة بالقرن والمراكز التابعة لها، ومدارس خيبر الجنوب.
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