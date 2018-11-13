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في ثاني حكم اليوم.. القصاص من جانٍ أنهى خلافه مع آخر بطلقات قاتلة

نفّذته "الداخلية" في مدينة عرعر: العقاب الشرعي مصير كل مَن يقدم على مثل ذلك

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان -سعودي الجنسية- في مدينة عرعر؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

فيما يلي نصه:

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

وقال تعالى :(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل / عبدالرحمن بن عويد بن اليابس الرويلي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 1440 هـ بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ثاني حكم اليوم.. القصاص من جانٍ أنهى خلافه مع آخر بطلقات قاتلة
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان -سعودي الجنسية- في مدينة عرعر؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

فيما يلي نصه:

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

وقال تعالى :(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل / عبدالرحمن بن عويد بن اليابس الرويلي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 1440 هـ بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:21 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:57 PM

في ثاني حكم اليوم.. القصاص من جانٍ أنهى خلافه مع آخر بطلقات قاتلة

نفّذته "الداخلية" في مدينة عرعر: العقاب الشرعي مصير كل مَن يقدم على مثل ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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6,264

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان -سعودي الجنسية- في مدينة عرعر؛ كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه ما أدّى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

فيما يلي نصه:

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

وقال تعالى :(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

أقدم / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي - سعودي الجنسية - على قتل / عبدالرحمن بن عويد بن اليابس الرويلي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 1440 هـ بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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